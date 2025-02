Homem resiste a abordagem e morre ao entrar em confronto com a PM em Jardim

Homem, identificado como Geovane “Orelha”, morreu ao entrar em confronto com uma equipe da Força Tática da Polícia Militar, durante a manhã desta terça-feira (4), na Avenida Mato Grosso, localizada na região da Vilinha, em Jardim.

Conforme as informações do site Jardim MS News, os policiais estavam fazendo patrulhamento da região quando encontrou o homem armado com uma faca. Diante da situação, prosseguiram com a abordagem, dando ordens para que ele largasse a faca.

Porém, as ordens não foram obedecidas por Geovane. Para conter a iminente ameaça, os militares realizaram disparos contra o homem. Ainda com vida, ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Marechal Rondon, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo instantes depois.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

