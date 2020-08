Homem rompe tornozeleira e ameaça ex com revólver na frente da filha

Um homem de 35 anos, identificado apenas como Alex que estava com uma tornozeleira eletrônica e impedido de chegar perto da ex-esposa, ameaçou a mesma na noite de domingo (30), em frente a uma residência na rua cabedelo, no bairro Guanandi II.



De acordo com a ocorrência, a vítima foi casada por 12 anos com o autor, e possui três filhos da relação. Alex sempre foi uma pessoa violenta e já foi preso em flagrante por violência doméstica e atualmente deveria estar usando tornozeleira eletrônica, mas rompeu a tornozeleira em junho, conforme relatado pela vítima.



O autor estava com a filha da relação com a vítima, ontem, e tinha que devolver a menina às 20h, porém, no horário, Alex telefonou falando coisas desconexas e logo em seguida chegou em frente à residência da vítima, gritando para ela sair no portão para pegar a filha.

Assim que saiu na frente da casa, a vítima avistou Alex em pé e a criança sentada na calçada trajando apenas uma calcinha e toda suja. Quando iria abrir o portão, Alex retirou um revolver da cintura apontou em direção à ex-mulher e disse que iria matá-la. A comunicante voltou para dentro de casa gritando por ajuda, enquanto o autor se figiu do local.

A mulher se sentiu ameaçada e irá representar criminalmente contra o autor e já possui medidas protetivas.

Deixe seu Comentário

Leia Também