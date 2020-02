Homem rouba carro, causa acidente e se esconde da PM embaixo de cama

Priscilla Porangaba, com informações do G1

Após comprar carro roubado por R$ 100, Paulo Oliveira, 26 anos, foi preso no final da tarde dessa sexta-feira (7) depois de se envolver em um acidente de trânsito, invadir a casa de uma mulher e se esconder embaixo da cama, no bairro Universitário, em Campo Grande.

Segundo informações do G1, no boletim de ocorrência consta que Paulo seguia com um jovem de 21 anos em um veículo VW Gol, quando acabou colidindo contra um Fiat Palio. Após a batida, Paulo fugiu do local e o amigo acabou detido por testemunhas.

Durante a fuga, Paulo invadiu a casa de uma mulher e se escondeu embaixo da cama. Preso no local, ele disse aos policiais que havia comprado o veículo por R$ 100 de um usuário de drogas no bairro Santo Eugênio.

Paulo foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Tiradentes e, no local, ameaçou os militares que atenderam a ocorrência dizendo que era membro do Primeiro Comando da Capital (PCC) e que os policiais seriam mortos pela facção.

Enquanto a ocorrência estava sendo registrada, uma equipe da Ronda Escolar da Polícia Militar chegou ao local com uma adolescente. À polícia, a menina contou que foi convidada por amigos para tomar banho em um córrego na região do anel viário.

Segundo a adolescente, Paulo estava no local e teria fornecido cocaína a ela. Ele também agarrou a menina e tentou colocá-la a força dentro do carro. Ela foi encaminhada à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Um rapaz que estava no local tentou defender a vítima e acabou ferido com um golpe de facão no punho.

