Homem rouba panificadora e leva pote de sorvete

A Panificadora Pão da Vida, localizada no bairro Amambaí em Campo Grande,f foi roubada na madrugada deste domingo (7), enquanto um dos padeiros estava dentro do local.

De acordo com o boletim de ocorrência,o funcionário estava realizando seus afazeres por volta das 04h30 na panificadora, quando o autor chegou na janela utilizando uma arma de fogo e querendo o chave do comércio.

O funcionário tentou se esconder para acionar a polícia e disse ao autor que não possuía a chave da sala comercial da panificadora, pois era apenas um funcionário e não ficava com todas as chaves.

Com isso, o autor foi até a porta da panificadora e começa a dar chutes no Blindex até conseguir quebrá-la e abrir-la, conseguido entrar no estabelecimento levando dinheiro, cigarros e um pote de sorvete.

Após o furto, uma mulher chega na padaria em uma moto e o autor sobe na garupa, os dois fogem do local. O caso foi registrado como roubo majorado.

