Homem sai de beco com foice e ataca pedestre na Vila Carvalho

Um homem de 31 anos procurou a Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Centro na noite de sexta-feira (4), relatando ter sido atacado por um homem de 45 anos, identificado como Paulo Sérgio Rodrigues.



De acordo com o registro de ocorrência, na noite de ontem, após sair do expediente no trabalho, passou por uma beco na rua Joaquim Manoel de Carvalho, onde o autor estava só de cueca urinando no muro.

Ao ver a vítima, Paulo pegou uma foice e partiu pra cima da vítima, que para se defender pegou um pedaço de madeira e desferiu na cabeça do autor.

Ainda de acordo com a vítima, após o episódio, Paulo proferiu ameaças e disse “vou te matar você vai ver”.

O caso foi registrado na Depac Centro como ameaça e a vítima deseja representar criminalmente contra o autor.

