Homem sai do serviço, não volta para casa e esposa procura a delegacia

A mulher de William Theodoro de Sena, de 23 anos, procurou a delegacia de polícia em Campo Grande, durante a madrugada desta quinta-feira (13) após tentar contato com o marido por telefone e não conseguir.

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz mandou uma mensagem de áudio para a esposa por volta das 21 horas dizendo que estava indo para casa, mas não apareceu. Em depoimento ela disse que um minuto depois tentou fazer uma ligação para ele, mas o esposo não atendia o telefone e em seguida toda ligação caia na caixa postal.

Segundo a mulher do rapaz, William trabalha em uma Conveniência no Nova Lima, que fica a dois quilômetros da residência do casal, e que toda vez que a vítima sai do serviço vai direto para casa. Ele estava vestindo um uniforme de cor branca, com a inscrição de açougueiro e levava uma mochila com o desenho do Snoopy no bolso.

Em depoimento a polícia, a mulher disse que no celular dele existe um aplicativo de rastreamento que indica a localização em um raio de 15 quilômetros e que ela não consegue fazer o rastreamento, que afirma que o celular está fora da área.

