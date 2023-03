Homem sai para ir ao mÃ©dico e desaparece no Colibri I

A família de Nodair Vieira de 46 anos procura pelo ex-vendedor que sumiu desde a última quarta-feira (3), após falar que iria no médico.



Conforme contou a esposa, Kátia Cristina, Nodair saiu de moto da residência onde moram no Colibri no momento em que a esposa não estava em casa e disse que iria ao médico, mas após não voltar, ela conta que foi ao posto procurar por ele. “Eu cheguei a ir no posto do Tiradentes para ver se ele tinha dado entrada lá mais ele não apareceu, verifiquei em todos hospitais daqui ele não deu entrada em nenhum”, relatou.



Quando tenta contato, Kátia conta que o celular do marido a ligação cai na caixa de recado e as mensagens não são respondidas.



Nodair é vendedor de tintas, mas está afastado desde 2021 e faz tratamento para artrite reumatóide e psioriase. Quem vê-lo pode ligar no número 98164-4209 falar com Kátia ou com Nilmar no 992262885.

