Homem se exibe atirando para cima e acaba preso na Chácara das Mansões

Um homem, de 49 anos, foi preso após se exibir com uma arma e efetuar tiros para o alto na região da Chácara das Mansões, às margens da BR-163, em Campo Grande. Ele estava em visível estado de embriaguez quando foi detido na noite desta terça-feira (18).

Conforme o boletim de ocorrência, Polícia Militar foi acionada e enviada ao local, onde inicialmente tentou contato com o porteiro de um frigorífico. O funcionário se recusou a atender a viatura, mas indicou aos policiais um grupo de pessoas que estava em frente a uma residência.

Ao abordar os indivíduos, a equipe percebeu que todos estavam visivelmente embriagados. Durante a entrevista, um dos homens assumiu ser o responsável pelo disparo e informou que a arma utilizada estava guardada em sua casa.

Os policiais foram até a residência e encontraram um revólver calibre .38, um rifle de pressão adaptado para calibre .22, além de munições e estojos deflagrados. O autor disse ter adquirido as armas para sua própria segurança, mas admitiu não possuir qualquer documentação ou registro dos armamentos.

Ele foi conduzido para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, algemado devido à resistência apresentada no momento da abordagem.

O caso foi então registrado como posse irregular de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

