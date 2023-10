Homem se irrita ao ser trancado em casa e bate na esposa Costa Rica

Uma mulher, de 31 anos, correu até o Quartel da Polícia Militar com os filhos de 3 e 10 anos no colo, para denunciar as agressões do marido, de 39 anos, na cidade de Costa Rica.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o casal mora na Rua Vinte e Cinco de Dezembro, região central do município. Na noite de ontem (1°), os dois tiveram uma discussão após a vítima fazer alguns questionamentos ao autor, que não gostou da atitude da companheira.

Em decorrência disso, o homem agrediu a mulher na cabeça, glúteos e peito. Para a polícia, o autor contou que queria sair, mas a mulher havia trancado ele em casa.

Durante a briga, na tentativa de forçar a saída, o marido da vítima teria se apossado de uma faca, dizendo que iria matá-la, pois não tinha nada a perder. Com medo, a mulher então entregou a chave da casa ao autor e ele saiu de lá.

As equipes da Polícia Militar realizaram diligências pela região, encontrando o homem nas intermediações e o prendendo em flagrante. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município, como ameaça, violência doméstica e vias de fato.

