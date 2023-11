Homem se irrita com notificações do celular e quase mata paciente em clínica

Homem, de 40 anos, quase apanhou dentro de uma clínica localizada na região central de Campo Grande, durante a manhã desta segunda-feira (20). O motivo da confusão? O autor teria se irritado com as notificações do aparelho celular da vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava no local utilizando o aparelho celular com o volume das notificações ativadas. Em determinado momento, outro paciente que esperava atendimento acabou se irritando com o barulho.

Por conta disso, ele ameaçou a vítima dizendo que caso as notificações não parassem iria matar a vítima. Por azar do destino, o homem recebeu mais uma mensagem, fazendo o aparelho tocar mais uma vez.

Já muito irritado, o autor passou a tirar um soco inglês com pontas afiadas, como se fossem facas, da cintura e partiu para cima da vítima. Por sorte, o homem conseguiu se defender dando um chute no suspeito e foi ajudado por outras pessoas, que se mobilizaram para tirar a ‘arma’ do agressor.

Por conta da privacidade dos clientes, a clínica não chegou a fornecer os dados do outro paciente. O caso foi então registrado como ameaça e lesão corporal dolosa na forma tentada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

