Homem se irrita com som e leva machado para briga com locatários na Mata do Jacinto

Um casal e o locador do imóvel onde eles moram saíram no tapa com direito a ameaça e golpes de machado na noite de ontem (2), na região da Mata do Jacinto, em razão de uma comemoração.

Conforme o boletim de ocorrência Géssica de 38 anos e Claudiomar de 37 anos, estava em casa escutando música, comemorando do aniversário da mulher quando foram chamados no portão por César, 37 anos.

Segundo relato do casal para a Polícia Militar que foi acionada para conter a confusão, ao atender o locador que chamava no portão, Géssica passou a ser agredida. O homem ainda teria ido até sua garagem onde pegou um machado e tentou golpear o casal, ocasião em que Claudiomar foi ferido com cortes na altura da barriga.

Por sua vez, César contou que somente chamou pelo casal e que eles foram agressivos, pois fazem uso de entorpecentes. Ele afirmou que foi até o interior da loja para pegar algo, mas negou que estivesse com um machado, no entanto após revista no local, foi encontrado o objeto. Uma testemunha também confirmou a versão da discussão com o uso de machado.

Os envolvidos foram levados até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e vias de fato.

