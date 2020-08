Homem se masturba ao lado de mulher e tenta puxá-la para dentro de carro

Uma mulher, 26 anos, procurou a Polícia Civil após ser vítima de importunação sexual na tarde deste domingo (2), em Campo Grande. Ela conta que um homem parou com o carro ao seu lado e começou a se masturbar.

De acordo com a ocorrência, a mulher caminhava pela Rua do Piano, no bairro Guanandi II, quando foi surpreendida por um homem que parou de carro, ao seu lado, e começou a se masturbar dentro do veículo.

Ao ver a ação, a mulher relata que começou a tirar fotos do autor, que parou com a ação e saiu correndo com o veículo. A vítima então andou até um grupo de pessoas que estava na rua, quando foi surpreendida pelo autor que tentou puxá-la para dentro do carro.

A vítima conseguiu se soltar do autor e foi correndo para casa, no boletim consta que a mulher se apresentou abalada e constrangida com a situação, informando não saber quem era o autor.

