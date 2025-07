Homem se masturba enquanto persegue mulher que passeava com cachorro em Naviraí

Uma mulher, de 30 anos, foi perseguida por um homem, que estava se masturbando dentro de um carro, durante a noite de terça-feira (8), em Naviraí.

Conforme as informações policiais, ela estava caminhando com seu cachorro quando um Fiat Uno se aproximou de maneira suspeita. No primeiro momento, o homem perguntou um endereço para a vítima e posteriormente teria ido embora.

No entanto, ele deu a volta na quadra e ao se aproximar novamente da mulher começou a andar em baixa velocidade, passando a chamá-la. Ao acender a luz do carro, a vítima viu que o homem estava se masturbando.

Ela explicou para as autoridades que o suspeito estava apenas com uma camiseta, sem as calças. Com medo de toda a situação, ela saiu correndo e pediu socorro em um comércio da região.

O homem aproveitou para fugir, tomando rumo ignorado. Diante da situação, o caso foi registrado como importunação sexual na 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também