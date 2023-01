Homem se masturba perto de crianças e vai preso em MS

Sarah Chaves, com informações da Assessoria

A Polícia Civil recebeu uma denúncia de que um homem de 69 anos, identificado como O.A.C estaria se masturbando próximo a três crianças na manhã de sexta-feira (27), em Juti.

Ainda conforme a polícia, o indivíduo teria mandado beijos e feito um sinal de coração com as mãos para as crianças. Ao receber a informação, a equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Juti, efetuou diligências na cidade e prendeu o criminoso em flagrante delito.

O autor será indiciado por satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, permanecendo preso à disposição da Justiça.

