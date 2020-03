Homem se mata após atirar na cabeça dos filhos de 3 e 4 anos

Sarah Chaves, com informações do Mídia News

Um pai identificado como Lucas Diniz da Silva, 27 anos, atirou na cabeça dos filhos de 3 e 4 anos, e em seguida tirou a própria vida, na noite desta segunda-feira (2), em Canarana, no Mato Grosso.

A criança mais velha, uma menina de 4 anos chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois. Já o irmão dela está vivo, mas em estado grave no Hospital de Água Boa.

Segundo a Polícia Civil, o homem queria se vingar da ex-mulher, por ter sido preso após ela denunciá-lo por violência doméstica.

As crianças moravam com os avós maternos e a mãe residia em Água Boa, cidade vizinha. O homem saiu da cadeia há pouco tempo e pegou as crianças com a desculpa de que os levaria para dormir com ele.

Porém, logo em seguida, Lucas passou a mandar mensagens para a ex-companheira com fotos de uma arma, afirmando que estava com os filhos e que ia se vingar pelo que ela fez.

A mulher ligou para os pais, que rapidamente acionaram a Polícia Militar da cidade. Quando a equipe chegou ao local ouviram os tiros e logo que entraram na residência encontraram as vítimas já baleadas e o homem sem vida caídas sobre a cama.

A arma usada no crime foi apreendida e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Canarana.

Deixe seu Comentário

Leia Também