Homem se sente contrariado pela mãe e resolve atirar contra o cachorro

Sarah Chaves, com informações do Gazeta Digital

Um homem que não teve a identidade revelado, atirou contra vários cães, acertando um deles após ser contrariado pela mãe em uma região da zona rural de Poconé, Mato Grosso.

Conforme a Gazeta Digital, policiais militares da 6ª Companhia de Poconé foram acionados pelo disque-denúncia na última segunda-feira (12), informados de que um homem teria feito disparos de arma de fogo contra um cachorro em uma fazenda localizada na Estrada Velha.

Na propriedade, os policiais foram atendidos pela mãe do denunciado que confirmou a informação. Ela acrescentou que o filho teria ficado nervoso por ter sido advertido. Contrariado, pegou uma arma de fogo e atirou na direção de vários cachorros e atingiu um deles na boca. Na fuga, ele pegou uma caminhonete e saiu em alta velocidade.

A mulher alegou que o filho é agressivo e violento e teme pela vida e de familiares.

No quarto do suspeito os militares encontraram um revólver calibre 32, dois coldres, 19 munições intactas do mesmo calibre, além de sete munições de calibre 22 intactas e três deflagradas, uma espingarda de pressão e uma caixa com chumbinhos

Ainda com sinais vitais, os policiais encaminharam o cachorro a uma associação de proteção de animais. Ele ficou aos cuidados de uma veterinária. O suspeito segue sendo procurado.

