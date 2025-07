Homem se sente ofendido com música de 'corno' e atira em rapaz no Jd. Colúmbia

Homem, de 47 anos, foi preso por uma equipe do Batalhão de Choque na madrugada desta segunda-feira (14), após atirar contra um rapaz, de 27 anos, amigo da enteada, de 28 anos, no Jardim Colúmbia. O motivo? A vítima teria cantado uma música com conteúdo que fazia menção a 'corno' e o suspeito se sentiu ofendido.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a confusão aconteceu por volta das 21h19 deste domingo (13), quando o suspeito não teria gostado da cantoria e efetuou alguns disparos em direção a vítima, que foi atingida - não sendo informado o local do ferimento.

Ainda pelo local da confusão, o homem passou a ameaçar a enteada e a esposa, dizendo que mataria as duas por acreditar estar sendo traído. Ele chegou a apontar a arma para as duas mulheres, mas a enteada entrou em luta corporal e conseguiu segurar o armamento. Houve o disparo, mas ninguém ficou ferido.

Após toda a confusão, o suspeito fugiu do local. O amigo da enteada foi socorrido por uma viatura do Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento médico na Santa Casa de Campo Grande.

Pela madrugada, o Batalhão de Choque conseguiu localizar o suspeito escondido em um imóvel abandonado na Avenida Bartolino Candido. Ele foi conduzido para a delegacia de plantão e em paralelo, a ocorrência foi destinada para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) pela possível tentativa de feminicídio contra a enteada e a esposa.

Na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, o caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também