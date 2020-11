Homem se suicida depois de namorada terminar com ele  

Foi registrado o suicídio de Alan Frederico Estevam Raulino, 35 anos, na tarde da última quinta-feira (19). Ele já tinha histórico de depressão e se matou depois de brigar com a ex-namorada e ela o ter abandonado.

Segundo o boletim de ocorrência, durante a madrugada eles estavam brigando quando ela fez uma ligação para o pai da vítima, informando que ele estaria descontrolado. Ao chegar no apartamento e depois de conversar com ele, foi embora. Por volta do meio dia da quinta-feira, a mãe de Alan foi até o local, já que não havia conseguido contato com ele. Ela o achou deitado na cama já sem sinais de vida.

No espelho do banheiro havia uma frase escrita com batom “seu bosta” e no celular de Alan, no aplicativo de bloco de notas, havia ainda uma mensagem escrita possivelmente pela sua ex-namorada. "Eu vi tudo no seu celular. Só falo uma coisa. Você é um merda de um homem. Desejo nunca ter te conhecido. mandei tudo para o seu pai e olhei tudo seu celular. inclusive você na minha casa ontem falando com outra. Seu objetivo era tirar a medida? Eu vi tudo parabéns você é um gênio. Quase me enganou.... mas eu não chamo Eliane graças a deus... nunca mais vai me achar e se falar comigo vai para a cadeia. Estou aqui do seu lado você roncando igual um porco é tão lamentável um homem como você que não consegue nem a ex nem as biscates você é um lixo", escreveu.

A pericia indica que o suicídio tenha sido feito através da ingestão de remédios. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) do centro e será investigado.

