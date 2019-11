Homem segue adolescente e tenta colocar ela dentro de carro na capital

Uma adolescente, que não teve a identidade divulgada, sofreu uma tentativa de sequestro enquanto seguia para a escola no Centro de Campo Grande nessa quinta-feira (7).

O fato ocorreu por volta das 06h20. Conforme o boletim de ocorrência, o homem começou a persegui-la em um carro verde escuro. Sem que a vítima percebesse, ele teria seguido por algumas ruas e se escondido atrás de uma árvore.

No momento em que a garota passava pelo local, já próximo do colégio que fica na Rua 26 de Agosto, o homem saiu de trás da árvore e tentou puxá-la para dentro do veículo.

A adolescente conseguiu fugir do suspeito e saiu correndo. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro e ainda não há informação sobre prisões.

