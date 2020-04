Homem simula ter seios de abóboras e obriga criança a tocar seu pênis

Sarah Chaves, com informações do Mídia News

Saiba Mais Polícia Vídeo: Homem quebra vidraça e furta tênis na Anita da 14

Um homem, de identidade não revelada, foi preso na sexta-feira (24) após abusar sexualmente de uma criança de 5 anos, em Acorizal, no Mato Grosso.

Segundo informações do Mídia News, o pai do garoto foi quem denunciou o crime à Polícia Militar, e relatou que o suspeito estava na residência da família, localizada no Assentamento Zé da Paz, quando por volta das 18h decidiu ir embora e se despediu.

Porém, alguns minutos depois, o homem sentiu a falta dos dois filhos, de 5 e 3 anos, e começou a procurá-los pelo local, quando flagrou o suspeito com duas abóboras embaixo da camisa, simulando seios, enquanto fazia o menino de 5 anos tocar em seu pênis.

Ao perceber a aproximação do parente das crianças, o suspeito correu e fugiu em sua motocicleta.

A Polícia Militar foi acionada e se deslocou até o endereço, encontrando o autor do abuso no caminho. Sem saber que era o criminoso, a PM pediu ajuda para localizar o endereço da família, já que era de dificil acesso.

Chegando na casa, o pai da vítima afirmou que o homem que acompanhava os militares era o autor do estupro.

Os policiais militares deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado até a Central de Flagrantes e autuado por estupro de vulnerável.

Saiba Mais Polícia Vídeo: Homem quebra vidraça e furta tênis na Anita da 14

Deixe seu Comentário

Leia Também