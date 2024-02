Homem sobe em muro para ver a vizinha tomando banho em Dourados: 'Gostei do que vi'

Uma jovem, de 29 anos, procurou a delegacia após ser importunada sexualmente pelo vizinho, durante a tarde de sexta-feira (23), no bairro Campina Verde, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher contou que estava tomando banho quando ao olhar pela janela viu o vizinho olhando por cima do muro. Enquanto observava, ele chegou a assoviar e dizer: ‘Gostei do que eu vi’.

Ao assustar com a situação, a jovem gritou e saiu correndo para colocar uma roupa e ir até o portão da casa do autor. Ela então acabou sendo atendida pela esposa do homem, que o defendeu falando que ele é usuário de drogas, argumentando que seu marido estava apenas pegando um ‘back’ (cigarro de maconha) que estava no muro.

A mulher contou ainda que já chegou a falar antes com o casal, mas sempre recebe a mesma desculpa de que ele esta pegando o cigarro de maconha no muro.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município.

