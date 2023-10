Homem sobrevive a tentativa de homicídio ao ser atacado por 4 facadas no Anache

Durante a noite desta terça-feira (24), um homem, de 37 anos, foi esfaqueado pelo menos quatro vezes em uma via pública do Jardim Anache, em Campo Grande. Ele sobreviveu a tentativa de homicídio e está internado na Santa Casa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada até o local para verificar a situação e encontrou a vítima caída na rua sem camisa e com bastante sangramento, sendo atendida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O homem relatou aos policiais que conhece o suspeito e que esse teria nome de "Matheus", mas não indicou mais detalhes sobre o suspeito.

A vítima foi atingida no braço direito, na coxa esquerda e nas duas pernas.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

Deixe seu Comentário

Leia Também