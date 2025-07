Homem socorrido após acidente de moto na BR-163 morre na Santa Casa

Miguel Paredes, de 50 anos, morreu quatro dias depois de sofrer um grave acidente na BR-163, no anel viário localizado entre o pontilhão da saída para Três Lagoas e o pontilhão do Dhama, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, ele era o piloto de uma moto que tinha uma mulher como passageira. Na tarde de quinta-feira (24), eles seguiam pela rodovia em sua mãe de direção, quando uma Fiat Strada, com logotipo da empresa MSVia, fez uma conversão inesperada na pista, sem qualquer tipo de sinalização.

Por conta disso, o motociclista não conseguiu desviar e colidiu com a lateral do veículo. Durante a batida, os ocupantes da moto foram arremessados com violência ao solo.

Miguel foi socorrido por uma ambulância da empresa MSVia e a mulher pelo Corpo de Bombeiros, ambos sendo levados para a Santa Casa. Ao dar entrada no hospital, os médicos constataram que o homem estava com um TCE (Traumatismo Cranioencefálico) grave, com histórico de ter sofrido uma parada cardiorrespiratória ainda no local do acidente, sendo reanimado após 20 minutos. Após ser admitido na unidade de saúde, ele teve uma nova PRC, sendo mais vez reanimado após 10 minutos de manobras de ressuscitação.

Apesar dos esforços médicos, o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu durante a madrugada desta segunda-feira (28). A morte do motociclista foi registrada na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

Não foram divulgadas informações a respeito do estado de saúde da mulher socorrida após o acidente. O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

