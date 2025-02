Homem sofre afundamento de crânio após ser agredido no Parque do Lageado

Homem, de 44 anos, foi socorrido com afundamento de crânio no final da tarde deste domingo (16), após ser violentado fisicamente no Parque do Lageado, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi agredida por alguns populares após se envolver em uma briga com a própria companheira, configurando uma violência doméstica.

Assim que perceberam a briga entre o casal, populares interviram e depois passaram a agredir o homem, fugindo na sequência. A Polícia Militar esteve pelo local, assim como o Corpo de Bombeiros.

A vítima apresentava possível fratura e o afundamento de crânio, sendo levado para a Santa Casa. Ninguém foi preso ou levado para prestar esclarecimentos.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida.

