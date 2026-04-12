Homem sofre ataque a tiros e se nega a passar informações à Polícia em Campo Grande

Um homem de 33 anos foi alvejado a tiros na manhã deste domingo (12), no bairro Universitário, em Campo Grande. A vítima foi socorrida com vida após atendimento de equipes de resgate.

Conforme informações da ocorrência, a Polícia Militar, por meio do 10º Batalhão, foi acionada para atender o caso na rua Barão de Itapetininga. No local, os militares constataram que a vítima já recebia atendimento do Corpo de Bombeiros, na viatura de Unidade de Resgate e Suporte Avançado (URSA).

A vítima apresentava três perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, sendo duas na perna esquerda e uma no pé esquerdo. Após os primeiros socorros, ela foi encaminhada ao hospital Santa Casa, onde permanece hospitalizada.

No local do fato, havia vestígios de sangue decorrentes do atendimento, porém não foram encontradas cápsulas de munição. A guarnição também observou que um imóvel nas proximidades possui câmera de segurança, que pode ter registrado a ação criminosa.

De acordo com o registro policial, a vítima não soube ou não quis informar detalhes sobre o autor dos disparos. Investigadores do Grupo de Operações e Investigações (GOI), da Polícia Civil, estiveram no local para dar início às apurações.

Ainda conforme consta na ocorrência, o homem optou por permanecer em silêncio e não forneceu informações sobre a motivação ou possível autoria do crime. O caso segue sendo investigado.

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