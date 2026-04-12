Menu
Menu Busca domingo, 12 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem sofre ataque a tiros e se nega a passar informações à Polícia em Campo Grande

O atentado ocorreu no bairro Universitário, e a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santa Casa

12 abril 2026 - 13h45Vinícius Santos
Marcas de sangue | Imagem ilustrativaMarcas de sangue | Imagem ilustrativa   (Jônatas Bis/JD1 Notícias)

Um homem de 33 anos foi alvejado a tiros na manhã deste domingo (12), no bairro Universitário, em Campo Grande. A vítima foi socorrida com vida após atendimento de equipes de resgate.

Conforme informações da ocorrência, a Polícia Militar, por meio do 10º Batalhão, foi acionada para atender o caso na rua Barão de Itapetininga. No local, os militares constataram que a vítima já recebia atendimento do Corpo de Bombeiros, na viatura de Unidade de Resgate e Suporte Avançado (URSA).

A vítima apresentava três perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, sendo duas na perna esquerda e uma no pé esquerdo. Após os primeiros socorros, ela foi encaminhada ao hospital Santa Casa, onde permanece hospitalizada.

No local do fato, havia vestígios de sangue decorrentes do atendimento, porém não foram encontradas cápsulas de munição. A guarnição também observou que um imóvel nas proximidades possui câmera de segurança, que pode ter registrado a ação criminosa.

De acordo com o registro policial, a vítima não soube ou não quis informar detalhes sobre o autor dos disparos. Investigadores do Grupo de Operações e Investigações (GOI), da Polícia Civil, estiveram no local para dar início às apurações. 

Ainda conforme consta na ocorrência, o homem optou por permanecer em silêncio e não forneceu informações sobre a motivação ou possível autoria do crime. O caso segue sendo investigado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Reprodução, vídeo / @milgrau_maracaju
Interior
VÍDEO: Mulheres 'atracadas' em briga são presas pela PM durante evento em Maracaju
Acidente - Foto: Divulgação
Trânsito
Após consumo de álcool, idoso provoca acidentes e termina preso em Maracaju
Foto: Ilustrativa / PP News
Polícia
Motoqueiro morre após bater de frente com caminhão na BR-262, em Campo Grande
PM atendeu o caso - Foto: Ilustrativa / PMMS
Polícia
Agredido com pedradas na cabeça, homem é encontrado em estado grave no Centro Pop
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Polícia
Boletim de ocorrência aponta que pastor teria estuprado a cunhada aos 15 anos na Capital
Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande
Polícia
Após agredir namorada, homem é preso pela PM no Jardim Noroeste
Foto: Ilustrativa
Polícia
Mulher é presa em Campo Grande suspeita de tentar envenenar ex-companheiro
Divulgação - PMMS
Polícia
PM prende mulher em Campo Grande por tráfico de drogas em veículo de aplicativo
Caso é investigado em Deodápolis - Foto: Ilustrativa
Interior
Adolescente de 17 anos é suspeito de matar homem a facadas em Deodápolis
Corpo da vítima - Foto: Reprodução / Jardim MS News
Polícia
Discussão por dívida termina com homem de tornozeleira morto a tiros em Jardim

Mais Lidas

Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
Show gratuito de Daniel e Nany People movimentam o sábado na Capital
Cultura
Show gratuito de Daniel e Nany People movimentam o sábado na Capital
Parque de Exposições Laucídio Coelho
Cidade
Acrissul esclarece morte na Expogrande e manifesta solidariedade aos familiares
Essa primeira etapa totaliza R$ 143.266.357,27
Geral
Asfalto deve chegar a 28 bairros com investimento de R$ 136 milhões na Capital