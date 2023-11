Homem sofre ataque a tiros enquanto negociava carro em Campo Grande

Homem, de 34 anos, sofreu um ataque a tiros no final da noite deste domingo (19), no Jardim Manaíra, em Campo Grande, enquanto negociava um veículo de passeio na companhia do seu amigo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada em uma área de mata com pelo menos três perfurações: um ferimento nas costas, um no ombro direito e um na perna esquerda, na região do fêmur.

O Batalhão de Choque foi acionado e conseguiu conversar com o homem, que relatou que foi com um amigo negociar um veículo, mas que em determinado momento, passou um carro de cor branca ao seu lado, onde os ocupantes atiraram diversas vezes contra ele.

O Corpo de Bombeiros também foi solicitado e após os primeiros atendimentos no local, o homem foi encaminhado para a Santa Casa.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

