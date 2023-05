Homem sofre ataque cardíaco e morre durante o serviço em MS

André de Souza Santos, de 40 anos, foi encontrado morto durante no final da tarde de sexta-feira (5), em uma empresa de pescados localizada em Três Lagoas.

Conforme o boletim de ocorrência, um colega teria encontrado André já caído e aparentemente sem sinais vitais. Com medo de mexer no companheiro de trabalho, ele acionou o dono da empresa que ficou responsável por ligar para o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O socorro chegou a ir até o local, mas apenas pôde constatar a morte de André. As equipes identificaram ainda que a possível causa do falecimento do homem teria sido por consequência de um ataque cardíaco.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia chegaram a ir até o estabelecimento para atender a ocorrência. O caso foi registrado como morte a esclarecer, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Três Lagoas.

