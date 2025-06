Homem sofre atentado a facadas e jorra sangue pelo pescoço na Nhanhá

Homem, de 31 anos, foi atacado a facadas na noite desta sexta-feira (20) e precisou ser socorrido no Jardim Nhanhá, em Campo Grande. O suspeito, identificado como 'Galego', fugiu do local antes da chegada das autoridades.

Segundo consta no boletim de ocorrência, houve uma briga do lado de fora de um bar e armado com uma faca, o suspeito desferiu golpes contra a vítima.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou pelo local, a vítima estava coberta de sangue, pois o ferimento no pescoço provocou derramamento do sangue em excesso, mas que mesmo com a situação, a vítima estava consciente e conversando com a equipe de resgate.

A Polícia Militar isolou a cena do crime e aguardou a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica, que fizeram todos os trabalhos de praxe, encontrando, inclusive, a faca utilizada no crime.

A Polícia Civil ainda recolheu imagens de câmera de segurança que flagraram o momento do atentado contra o homem.

O caso foi registrado como homicídio qualificado na forma tentada.

