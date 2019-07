Homem sofre atentado por possível desacordo comercial

Leonardo Nunes dos Santos, 26 anos, ficou ferido após ser vítima de um atentado a tiros na segunda-feira (22), em Dourados.

De acordo com informações da mídia local, no início da noite dois homens chegaram de carro à casa de Leonardo, um deles desceu do veículo e disparou contra a vítima. Dois tiros atingiram a costela de Leonardo que foi encaminhado para o Hospital Vida em estado grave.

Os autores fugiram logo após o crime e até o momento não foram encontrados. Leonardo disse que a tentativa de homicídio pode ter sido motivada por um desacordo comercial.

O caso está sendo investigado e Leonardo está sob observação no hospital.

