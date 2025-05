Homem sofre emboscada, é espancado a pauladas e roubado por cinco no Nova Lima

Homem, de 37 anos, sofreu uma emboscada no início da tarde de domingo (4) e foi roubado por cinco pessoas, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Ele também foi espancado a pauladas pelos suspeitos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava andando pela rua Firmo Cristaldo, quando foi surpreendido pela chegada do grupo armado com pedaços de madeiras.

Sem escapatória, ele foi encurralado e severamente agredido, tendo ainda seus pertences, como carteira, dinheiro e documentos, levados pelos suspeitos.

O homem foi encontrado na rua com sangramento no rosto, hematoma, inchaço no olho direito, além de cortes pelo corpo e na boca.

A Polícia Militar esteve no local, assim como o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que encaminhou a vítima para a Santa Casa.

O caso foi registrado como roubo majorado e lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também