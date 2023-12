Homem sofre fratura exposta ao ser atingido por bloco de cimento em assalto na Capital

Homem, de 39 anos, foi encaminhado para um hospital de Campo Grande com uma fratura exposta na perna direita, após ser atingido por um bloco de cimento jogado por um ladrão, durante um assalto na região do Jardim Auxiliadora, no início da noite deste domingo (24).

A vítima teve seu celular, de marca Xiaomi, subtraído pelo criminoso, que fugiu em destino ignorado após o ato criminoso que resultou em uma lesão grave.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem estava caminhando pela via, quando foi abordado pelo indivíduo que arremessou o bloco de cimento contra ele, atingindo sua perna direita e causando o ferimento grave.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e fez os primeiros atendimentos ainda no local, mas transportou a vítima para a Santa Casa. A Polícia Militar esteve pelo local e acompanhou o desfecho do atendimento.

Não foi visualizado se no local em que houve os fatos, havia câmeras de segurança que possam ter flagrado a ação criminosa.

O caso foi registrado como roubo qualificado, se dá violência resulta lesão corporal grave na delegacia de plantão.

