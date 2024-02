Homem sofre grave lesões nos olhos após ser espancado em assalto na Capital

Homem, de 39 anos, foi espancado com chutes e socos durante um assalto na madrugada desta quinta-feira (22), próximo de um hotel, na rua Alan Kardec, na região central de Campo Grande. Ele sofreu graves lesões nos olhos em decorrência das agressões, precisando ser internado na Santa Casa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem estava andando pela via, quando foi abordado por um indivíduo armado com uma faca, pedindo que ele entregasse seus pertences.

Com medo, a vítima exitou por alguns segundos, o que levou a ira do suspeito, que passou a agredi-lo com chutes e socos e logo em seguida roubou sua carteira, que continha alguns trocados e os documentos.

A vítima foi hospitalizada na Santa Casa, porém, não foi informado se ele recebeu atendimento médico no local do fato. Pela unidade hospitalar, a Polícia Militar conversou com o homem, que não soube dizer as características do suspeito.

Sobre o estado de saúde, a polícia foi informada que a vítima sofreu lesões contusas nos olhos, ficando em observação na unidade hospitalar.

O caso foi registrado como roubo qualificado, se dá violência resulta em lesão corporal grave e roubo com emprego de arma branca.

