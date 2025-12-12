Homem sofre exposição de osso do crânio após ser agredido por pessoas no Los Angeles

Homem, identificado apenas como Paulo Henrique, sofreu graves ferimentos na cabeça após ser agredido por um grupo de pessoas no começo da manhã desta sexta-feira, dia 12, no bairro Los Angeles, e m Campo Grande.

Ele teve duas lesões na cabeça, com exposição de calota craniana, além de uma lesão nas costas, tipo perfuração, mas que não eram compatíveis, por exemplo, com golpes de faca.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem foi encontrado desorientado, relatando para a Polícia Militar que, por volta das 6h, quando estava em um local do bairro, que não se lembrou, quando foi atacado por um grupo de pessoas com pedaços de madeira.

A vítima disse que não sabe o motivo para ser agredido. Diante da situação, foi acionado o Corpo de Bombeiros e ele foi socorrido, encaminhado com graves lesões na cabeça para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também