Menu
Menu Busca sexta, 12 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Homem sofre exposição de osso do crânio após ser agredido por pessoas no Los Angeles

Ele também apresentava ferimentos nas costas, tipo perfuração, mas não era compatível de facadas

12 dezembro 2025 - 11h23Luiz Vinicius
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros | Imagem ilustrativaHomem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros | Imagem ilustrativa   (Brenda Assis)
Dr Canela

Homem, identificado apenas como Paulo Henrique, sofreu graves ferimentos na cabeça após ser agredido por um grupo de pessoas no começo da manhã desta sexta-feira, dia 12, no bairro Los Angeles, e m Campo Grande.

Ele teve duas lesões na cabeça, com exposição de calota craniana, além de uma lesão nas costas, tipo perfuração, mas que não eram compatíveis, por exemplo, com golpes de faca.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem foi encontrado desorientado, relatando para a Polícia Militar que, por volta das 6h, quando estava em um local do bairro, que não se lembrou, quando foi atacado por um grupo de pessoas com pedaços de madeira.

A vítima disse que não sabe o motivo para ser agredido. Diante da situação, foi acionado o Corpo de Bombeiros e ele foi socorrido, encaminhado com graves lesões na cabeça para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida.

Reportar Erro
Dr Canela
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Atiradores não se importaram com a presença das crianças
Polícia
VÍDEO: Atiradores ignoraram presença de crianças ao matar rapaz em Três Lagoas
Idoso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros | Imagem ilustrativa
Polícia
Feirante é socorrido após ser ferido com tiro na cabeça no Jardim Colibri
Rapaz foi morto dentro da conveniência
Polícia
Rapaz é morto a tiros em conveniência por atiradores encapuzados em Três Lagoas
Policiais conseguiram recuperar o carro após o confronto
Polícia
Criminoso que furtou carro em SP morre após confronto com a PM em Três Lagoas
Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande
Santa Casa da Capital
Polícia
Idoso morre horas após cair em casa de repouso de Alcinópolis
VÍDEO - Mãe admite abuso sexual contra a filha de 3 anos: 'mereço tudo o que vier'
Polícia
VÍDEO - Mãe admite abuso sexual contra a filha de 3 anos: 'mereço tudo o que vier'
VÍDEO: Motociclista fica ferido após atingir lateral de caminhão
Polícia
VÍDEO: Motociclista fica ferido após atingir lateral de caminhão
Sala Lilás vai atender mulheres e crianças
Polícia
Nioaque recebe a 57º Sala Lilás para atendimento de mulheres e crianças
Homem é preso tentando matar a ex em Alcinópolis: 'de hoje você não passa, capeta'
Polícia
Homem é preso tentando matar a ex em Alcinópolis: 'de hoje você não passa, capeta'

Mais Lidas

Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande
A divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá no próximo sábado (13), durante o Natal na Praça Ary Coelho
Cidade
Divulgada lista de inscritos para 96 apartamentos no Jorge Amado; Confira
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025