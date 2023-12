Homem sofre tentativa de homicídio com tiro nas nádegas em Dourados

Foi baleado, com ao menos cinco tiros na noite de ontem (16), Gaspar Henrique, 30, que sofreu uma tentativa de homicídio na Rua Hayel Bon Faker, no Jardim Água Boa, em Dourados.

De acordo o Dourados News, a vítima estava em uma distribuidora de bebidas, quando desconhecidos se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em sua direção.

Gaspar foi atingido com quatro tiros na região do abdômen e um na região das nádegas. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital da Vida, onde foi constatado que ele portava uma arma calibre 32.

Ele foi internado na unidade hospitalar e, posteriormente, será preso e irá responder pela posse da arma de fogo.

