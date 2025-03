Homem sofre traumatismo craniano apÃ³s confusÃ£o em bar na Vila Almeida

Um homem de 31 anos foi brutalmente agredido na madrugada deste sábado (22), na Vila Almeida, em Campo Grande, após uma confusão iniciada em um bar.

A vítima sofreu diversos ferimentos e precisou de atendimento médico, estando sob suspeita de traumatismo craniano leve.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava no estabelecimento quando seu amigo se envolveu em uma discussão com os seguranças do local, após uma batida de trânsito.

Durante o desentendimento, ele correu para o pátio de um posto de gasolina próximo, onde foi cercado e espancado por quatro seguranças do bar.

A vítima conseguiu escapar e buscou abrigo na casa de um amigo, no Bairro Coophasul. Depois, seguiu para a residência da namorada, no Coophatrabalho, utilizando um carro de aplicativo. De lá, foi encaminhada para a UPA, onde recebeu os primeiros socorros.

Conforme o seu relato, durante o ataque, um dos envolvidos teria sacado uma pistola e afirmado ser policial. O homem sofreu diversos socos e chutes antes de conseguir fugir.

A Polícia Militar foi acionada e foi até o local da confusão, mas o bar já estava fechado e não havia mais ninguém no estabelecimento. Na UPA, os médicos constataram um corte profundo no lado direito da cabeça da vítima, que precisou levar dez pontos.

A vítima também reclamava de dores na região das costas e abdômen. Devido à suspeita de traumatismo craniano leve, ela foi encaminhada para a Santa Casa. A polícia investiga o caso e busca identificar os responsáveis pela agressão.

