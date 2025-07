Homem some ao nadar com os amigos no Rio Verde, em Água Clara

Homem, ainda não identificado, está sendo procurado após desaparecer nas águas do Rio Verde, localizado em Água Clara, durante a tarde de quinta-feira (24).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Portal Água Clara, a vítima teria ido até o rio nadar com alguns amigos quando acabou afundando e desapareceu. Quando o sumiço dele foi notado, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para começar as buscas.

Como o caso aconteceu durante a tarde e a noite logo chegou, a procura foi suspensa e retomada nas primeiras horas da manhã de hoje (25). No entanto, o homem ainda não foi localizado.

Além das equipes de socorro, o caso está sendo acompanhado pela Polícia Milita e a Polícia Civil.

