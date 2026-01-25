Menu
Polícia

Homem sorri enquanto mata ex-mulher a pauladas em Corumbá

Ele chegou a resistir a prisão, ameaçando os policiais

25 janeiro 2026 - 11h46Brenda Assis
O crime aconteceu na tarde de ontemO crime aconteceu na tarde de ontem   (Imagem Ilustrativa)

Rosana Candia Ohara, de 62 anos, foi brutalmente assassinada na tarde deste sábado (24) no bairro Vila Guarani, em Corumbá. O crime, tratado como feminicídio, ocorreu em uma residência localizada na Rua Bahia e teve como autor o ex-marido da vítima, um idoso de 73 anos, que foi preso em flagrante horas depois.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após uma testemunha relatar ter visto o suspeito agredindo a ex-esposa com um pedaço de madeira. Ao chegar ao local, a equipe encontrou viaturas do Corpo de Bombeiros, que já haviam iniciado os primeiros atendimentos. No entanto, a vítima já estava sem vida.

Testemunhas relataram que ouviram gritos de socorro e, ao olhar por cima do muro visualizaram o autor, Antônio Lima de Ohara, desferindo vários golpes na região do rosto e da cabeça da vítima, que estava caída ao solo. Mesmo após ser advertido por um vizinho de que a polícia seria chamada, o suspeito teria continuado as agressões, chegando a sorrir enquanto golpeava a ex-companheira.

Após o crime, o autor deixou a residência e passou a ameaçar uma das testemunhas, dizendo que caso fosse preso voltaria para matá-la. Temendo pela própria segurança, o vizinho se refugiou em casa e pediu ajuda a outro morador da região. Este segundo vizinho tentou intervir, mas também foi ameaçado pelo suspeito, que pegou uma faca, colocou-a na cesta de uma bicicleta e fugiu do local.

A Polícia Militar realizou a preservação da cena até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que constataram graves traumas cranianos e grande quantidade de sangramento na vítima

Em continuidade às diligências, equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá e da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) localizaram o suspeito na residência de um irmão, no bairro Universitário.

Ao ser abordado, o idoso demonstrou resistência, desacatou os policiais e precisou ser algemado para evitar nova fuga. Durante a condução, ele ainda ameaçou os agentes, alegando ter parentesco com o prefeito do município e afirmando que usaria influência política para prejudicar a carreira dos policiais.

Mesmo diante da resistência, Antônio foi preso em flagrante e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de feminicídio, ameaça, desacato e violência doméstica.

