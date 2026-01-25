Homem sorri enquanto mata ex-mulher a pauladas em Corumbá

Rosana Candia Ohara, de 62 anos, foi brutalmente assassinada na tarde deste sábado (24) no bairro Vila Guarani, em Corumbá. O crime, tratado como feminicídio, ocorreu em uma residência localizada na Rua Bahia e teve como autor o ex-marido da vítima, um idoso de 73 anos, que foi preso em flagrante horas depois.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após uma testemunha relatar ter visto o suspeito agredindo a ex-esposa com um pedaço de madeira. Ao chegar ao local, a equipe encontrou viaturas do Corpo de Bombeiros, que já haviam iniciado os primeiros atendimentos. No entanto, a vítima já estava sem vida.

Testemunhas relataram que ouviram gritos de socorro e, ao olhar por cima do muro visualizaram o autor, Antônio Lima de Ohara, desferindo vários golpes na região do rosto e da cabeça da vítima, que estava caída ao solo. Mesmo após ser advertido por um vizinho de que a polícia seria chamada, o suspeito teria continuado as agressões, chegando a sorrir enquanto golpeava a ex-companheira.

Após o crime, o autor deixou a residência e passou a ameaçar uma das testemunhas, dizendo que caso fosse preso voltaria para matá-la. Temendo pela própria segurança, o vizinho se refugiou em casa e pediu ajuda a outro morador da região. Este segundo vizinho tentou intervir, mas também foi ameaçado pelo suspeito, que pegou uma faca, colocou-a na cesta de uma bicicleta e fugiu do local.

A Polícia Militar realizou a preservação da cena até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que constataram graves traumas cranianos e grande quantidade de sangramento na vítima

Em continuidade às diligências, equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá e da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) localizaram o suspeito na residência de um irmão, no bairro Universitário.

Ao ser abordado, o idoso demonstrou resistência, desacatou os policiais e precisou ser algemado para evitar nova fuga. Durante a condução, ele ainda ameaçou os agentes, alegando ter parentesco com o prefeito do município e afirmando que usaria influência política para prejudicar a carreira dos policiais.

Mesmo diante da resistência, Antônio foi preso em flagrante e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de feminicídio, ameaça, desacato e violência doméstica.

