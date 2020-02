Homem surta e ataca a mãe com golpes de tesoura

Sarah Chaves, com informações do Mídia News

A Polícia Militar prendeu um homem de 43 anos, na quarta-feira (5), após o suspeito surtar e ferir a mãe com golpes de tesoura, em Cuiabá.

De acordo com a polícia, o suspeito toma remédios controlados e teve um ataque de fúria à noite, a vítima tentou se defender do filho, mas os golpes ainda a atingiram no braço.

A irmã do suspeito acionou então a PM, que o encontrou nas proximidades da residência, onde foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a vítima e, em seguida, a levou para o Hospital Municipal de Cuiabá, onde permaneceu em observação. A irmã do homem contou que ele também já havia tentado contra a vida da ex-mulher, em outra ocasião.

