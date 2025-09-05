Menu
Polícia

Homem surta e bate em rapaz autista dentro de ônibus em Campo Grande

O autor fugiu logo após as agressões, não sendo mais localizado

05 setembro 2025 - 14h51Brenda Assis
Ônibus de Campo GrandeÔnibus de Campo Grande   (Foto: Prefeitura)

Um rapaz autista, de 26 anos, recebeu um golpe de ‘mata-leão’ e foi agredido com socos durante a dentro de um ônibus do transporte coletivo de Campo Grande, durante a noite de quinta-feira (4).

Conforme o boletim de ocorrência feito pelo pai do jovem, o menino seguia viagem em direção ao Terminal Nova Bahia na linha de ônibus ‘Taquaral Bosque’. Durante o trajeto, um homem ficou encarando o rapaz dentro do veículo, momento que ele questionou porque estava sendo olhado e pediu para que o autor parasse.

Porém, o homem apenas levantou e de maneira agressiva aplicou um golpe de ‘mata-leão’ no jovem. Além disso, desferiu dois socos em seu rosto, causando lesões aparentes. Por conta da agressão, o motorista parou o veículo e separou os dois.

O autor então desceu do ônibus e fugiu tomando rumo ignorado, enquanto a vítima seguiu viagem até o terminal Nova Bahia.

Ainda em seu relato, o pai do jovem detalhou que o autor é conhecido na região como Tafarel, sendo que ele mora no bairro Taquaral Bosque e tem aproximadamente 30 anos.

A lesão corporal dolosa foi registrada e será investigada pelas autoridades.

