Homem surta e tenta matar a irmã e o cunhado em Ponta Porã

Em surto, depois de usar álcool e drogas, um homem de 41 anos, foi preso por tentar matar um casal durante a noite de quinta-feira (21), no distrito Itamarati, em Ponta Porã.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por uma das vítimas, que seria cunhado do autor. Ao chegar na casa, o homem teria começado a ameaçar e agredir a irmã.

Em determinado momento, ele pegou uma faca de cozinha, partindo para cima da mulher na intenção de matá-la. Para se defender, a vítima se escondeu atrás da geladeira, derrubando o eletrodoméstico sobre o autor, quando ele foi contido pelo cunhado.

Algum tempo depois, aparentemente mais calmo, o homem foi solto ao dizer que iria embora. Porém, ele pegou uma enxada e começou a quebrar o carro das vítimas, que se trancaram em casa. O autor também danificou portas e janelas.

Ainda segundo o registro policial, o autor conseguiu novamente entrar dentro da residência e armado com uma barra de ferro, tentou acertar a irmã com uma barra de ferro. No entanto, ela conseguiu se esquivar fazendo o homem atingir a máquina de lavar, quebrando a mangueira e molhando o chão.

O autor então e foi contido novamente, sendo amarrado pelo cunhado e pelo sobrinho, até a chegada das autoridades policiais. O caso foi registrado como ameaça, tentativa de feminicídio, violência doméstica e dano.

