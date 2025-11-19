Homem surta, fica agressivo e apanha de moradores do Caiobá

Um homem, de 50 anos, foi agredido por moradores do Bairro Portal Caiobá II, em Campo Grande, na noite desta terça-feira (18), após ficar agressivo durante um surto.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada para atender um possível caso de violência doméstica. No caminho, os policiais encontraram o homem caído na Rua Cachoeira do Campo, em frente a uma conveniência.

Ele apresentava ferimentos na cabeça e na boca, que teriam sido causados por chutes e socos desferidos por pessoas que estavam no local. Testemunhas relataram que as agressões ocorreram após o homem demonstrar comportamento violento na região.

A mãe da vítima, uma idosa que mora com ele, contou à polícia que o filho sofre de transtornos psiquiátricos e faz tratamento, mas não vinha tomando a medicação prescrita. Ainda conforme o relato, ele ingeriu bebida alcoólica durante o dia e ficou agressivo.

Moradores da área afirmaram que tentaram contê-lo e em meio à confusão, ele fugiu correndo, caindo em frente ao estabelecimento comercial onde foi encontrado.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez o atendimento no local, socorrendo e encaminhando o homem para a UPA Leblon. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também