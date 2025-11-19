Menu
Menu Busca quarta, 19 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Homem surta, fica agressivo e apanha de moradores do Caiobá

Ele foi contido e socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado para uma unidade de saúde de Campo Grande

19 novembro 2025 - 15h11Brenda Assis
Corpo de Bombeiros atendeu a vítimaCorpo de Bombeiros atendeu a vítima   (TL Notícias)

Um homem, de 50 anos, foi agredido por moradores do Bairro Portal Caiobá II, em Campo Grande, na noite desta terça-feira (18), após ficar agressivo durante um surto.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada para atender um possível caso de violência doméstica. No caminho, os policiais encontraram o homem caído na Rua Cachoeira do Campo, em frente a uma conveniência.

Ele apresentava ferimentos na cabeça e na boca, que teriam sido causados por chutes e socos desferidos por pessoas que estavam no local. Testemunhas relataram que as agressões ocorreram após o homem demonstrar comportamento violento na região.

A mãe da vítima, uma idosa que mora com ele, contou à polícia que o filho sofre de transtornos psiquiátricos e faz tratamento, mas não vinha tomando a medicação prescrita. Ainda conforme o relato, ele ingeriu bebida alcoólica durante o dia e ficou agressivo.

Moradores da área afirmaram que tentaram contê-lo e em meio à confusão, ele fugiu correndo, caindo em frente ao estabelecimento comercial onde foi encontrado.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez o atendimento no local, socorrendo e encaminhando o homem para a UPA Leblon. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia onde será feita a investigação
Polícia
Bebê é encontrado morto pela própria mãe em Aquidauana
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Livramento? Motorista escapa por pouco após carretinha atingir caminhão na MS-395
Com crise de hipertensão, moradora do Pantanal é socorrida de helicóptero em Corumbá
Polícia
Com crise de hipertensão, moradora do Pantanal é socorrida de helicóptero em Corumbá
O caso foi descoberto na manhã de hoje
Polícia
Homem é julgado pelo 'tribunal do crime' e encontrado morto em cova rasa em Campo Grande
Passarela desaba após ser atingida por caminhão e deixa uma pessoa morta na BR-116
Polícia
Passarela desaba após ser atingida por caminhão e deixa uma pessoa morta na BR-116
Menina está internada no Hospital Universitário, da UFGD
Polícia
Menina de 8 anos é abusada sexualmente pelo primo de 14 anos em Dourados
Foto: DOF
Polícia
Prisma é apreendido com mais de uma tonelada de maconha na MS-164
Boliviano precisou ser internado em Três Lagoas
Polícia
'Mula do tráfico', boliviano morre após ingerir 100 cápsulas de cocaína em Três Lagoas
O motorista foi preso
Polícia
Motociclista fica ferido ao ser atingido por carro conduzido por motorista sem CNH
Motoristas relataram lentidão intensa enquanto a Polícia Militar fazia a abordagem
Polícia
VÍDEO AGORA: Perseguição e prisão 'empaca' trânsito no Monte Castelo

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Polícia
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Idoso mata homem com facada certeira e foge após briga em bar de Campo Grande
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante divulga calendário para o segundo semestre de 2025