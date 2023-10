Homem suspeito de atirar contra veículos em rodovia está sob investigação

Um homem suspeito de atirar em diversos veículos na rodovia MS-384, em Antônio João está sendo procurado pela Polícia Militar Rodoviária (PMR). Segundo as autoridades, duas pessoas ficaram feridas após serem atingidas por estilhados em um dos ataques.

De acordo com a polícia, as vítimas relataram que o atirador se esconde na mata e usa uma lanterna para sinalizar a presença antes de abrir fogo contra os veículos. As denúncias aconteceram a cerca de 10 quilômetros após o trevo da MS-164, trecho conhecido por ter uma mata fechada.



O ataque mais recente ocorreu no sábado (7). Desde então a PMR tem reforçado o policiamento na rodovia. Quem tiver mais informações sobre o paradeiro do suspeito, pode entrar em contato com a corporação pelo número 198.

