Homem tem a casa furtada e encontra os objetos em bar no Jardim Noroeste

Uma verdadeira confusão se desenrolou no Bar do Canela no Jardim Noroeste na quinta-feira (2), após um morador da região ter seus pertences roubados e encontrá-los em posse dos donos do estabelecimento.

De acordo com a ocorrência, a vítima relatou que chegou em casa na noite de ontem, e foi informado por sua esposa de que alguns bens de sua residência teriam sido furtados. Então ele passou a fazer buscas pelo bairro na tentativa de encontrar qualquer informação útil.

A vítima parou no Bar do Canela, onde teria comprado um energético, quando viu e presenciou uma negociação entre o casal proprietário do local com uma mulher morena sem o dente da frente, quando percebeu que a autora teria pedido um valor de R$ 100,00 por algo que ele não soube identificar, momento em que o dono do bar ofereceu R$ 80,00.

No momento, o homem que teve a residência furtada não percebeu do que se tratava a negociação e continuou suas buscas pelo bairro, quando foi informado por um vizinho, de que quem teria realizado o furto na residência, seria uma mulher morena, magra e que não tinha um dente da frente.

Assim a vítima retornou ao bar em busca de quem ele havia visto negociando minutos antes, onde encontrou a mulher sem dente, que foi reconhecida pelo vizinho que testemunhou o furto. Em um primeiro momento, a autora negou os fatos, mas a esposa da vítima reconheceu que a autora estava com seu chinelo, e a mulher identificada como Nega, confessou o furto e disse que vendeu no Bar do Canela por R$ 80,00.

Os proprietários negaram estar com os objetos furtados, quando Nega teria dito "entrega logo, Giza, eu já falei que está tudo aqui. Eles vão chamar a polícia". Assim a ‘Giza’ teria começado a retirar os bens do interior do Bar.

Após localizar os objetos, a vítima acionou a Polícia Militar, e os donos do bar alegaram que teriam apenas guardado os produtos para Nega, e neste momento, um rapaz chegou no bar com uma faca na mão, ameaçando a todos para que soltassem sua mãe, a autora do furto. Assim Nega e o jovem fugiram do local antes da chegada da viatura.

Ao ser questionada pela polícia, a proprietária do bar disse que Nega, é sua conhecida do bairro e que teria pedido para que guardasse alguns pertences em seu bar, que ela apenas teria guardado na intenção de ajudar. Porém segundo a vítima que foi furtada, ainda faltava um botijão de gás de seus pertences, a equipe adentrou ao interior do local, onde foram localizados seis outros botijões de gás vazios, em uma peça ao lado, onde fica uma cama.

Questionados sobre a origem dos botijões, os autores informaram que fazem revenda de gás de cozinha e, por isso, tinham botijões vazios guardados. Ao averiguar, a equipe militar identificou que haviam botijões de gás ainda pesados, que indicam que não estavam vazios, o que pode ser um “indício de que o casal possa estar receptando produtos furtados no bairro”.

Os objetos da vítima foram recuperados e os autores foram presos em flagrante por receptação e levados até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

