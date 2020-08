Homem tem cabeça esmagada em mesa de sinuca

Sarah Chaves, com informações do Mídia News

Um homem identificado como Jovercino Antunes de Moraes, de 49 anos, foi brutalmente assassinado na madrugada de segunda-feira (24), em Bom Jesus do Araguaia, no Mato Grosso

A vítima teve a cabeça esmagada com um pedaço de madeira, em um bar na região central da cidade, conforme informações do Mídia News.

O corpo dele ficou jogado em cima da mesa de sinuca do local. Ao lado do corpo havia um pedaço de madeira, usado no crime. Também havia um caibro, próximo a porta do banheiro, que também poderia ter sido usado para agredir Jovercino.

Nenhum suspeito do crime foi encontrado no bar. O motivo do crime também não foi informado. O local foi isolado para a perícia e início dos procedimentos de investigação.

