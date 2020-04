Homem tem carro furtado dentro de estacionamento do Comper

Um homem, 56 anos, teve seu carro furtado nesta sexta-feira (10), o veículo estava no estacionamento do hipermercado Comper localizado na Avenida Tamandaré, em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a vítima deixou um VW/Gol no estacionamento do hipermercado para fazer compras. Ao voltar no local, ele percebeu que o carro não estava mais lá e que havia sido furtado.

A vítima afirma que relatou o crime a administração do hipermercado, o caso foi registrado como furto na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac Centro).

A reportagem entrou em contato com a assessoria da empresa para saber como o caso está sendo encarado e quais assistências foram disponibilizadas para a vítima, mas até o momento da publicação não obtivemos uma resposta.

