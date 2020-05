Homem tem carro roubado, feito refém e “vigiado” por cachorro

Saiba Mais Polícia Homem é detido por vigilante noturno após furtar notebook

Um homem, 30 anos, teve seu carro roubado e foi mantido refém durante algumas horas em uma casa em Campo Grande. O crime aconteceu nesta terça-feira (19).

De acordo com o os relatos da vítima, registrados no boletim de ocorrência, o dono do veículo estava saindo de um bar no bairro São Conrado, ele afirmou que vai até esse local de forma rotineira para beber.

Na data de ontem, ao sair do bar, a vítima foi abordada por duas pessoas, em deles armados, que anunciaram ao assalto. Eles pegaram o carro e levaram a vítima para uma casa.

Ela relata que ninguém o ficou vigiando, apenas um cachorro, e também teria encontrado diversas porções de drogas dentro da casa, os bandidos entravam e saiam diversas vezes e a vitima esteve o tempo todo em posse de seu celular.

Após algum tempo a vítima conseguiu escapar e pedir socorro, mas o carro continuou com os autores. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.

