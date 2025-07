Homem tem crânio exposto ao ser espancado por dívida de drogas no Santa Emília

Homem, de 40 anos, precisou ser socorrido na noite deste domingo (27), após ser espancado por duas pessoas devido a uma dívida de drogas, no Jardim Santa Emília, em Campo Grande. Ele teve o crânio exposto em razão dos golpes de barra de ferro que levou.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada toda ensanguentada e com a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros, relatou o que aconteceu.

Para a Polícia Militar, ele relatou que estava com uma dívida relacionada ao tráfico de drogas e foi surpreendido pelo casal, que passou a atacá-lo com uma barra de ferro e possivelmente uma faca.

Durante as investigações pelo local, os militares conseguiram câmeras de segurança próximas à cena da agressão. Nelas, foi possível identificar os suspeitos correndo atrás da vítima, com uma barra de ferro utilizada nas agressões. Após o ataque, os suspeitos fugiram em um veículo que parece ser um Corsa Classic prata, tomando rumo ignorado.

Devido ao ataque, o homem apresentava três cortes profundos na cabeça, sendo possível visualizar o osso do crânio em um deles, além de uma perfuração na região do tríceps do braço esquerdo. Ele foi levado para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

