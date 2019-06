Homem tem moto furtada e é alertado em rede social

Um homem de 34 anos teve sua motocicleta furtada em frente de um escritório de contabilidade nessa terça-feira (18) por volta das 16h20 em Campo Grande.

A vítima estava dentro do escritório na rua Pedro Celestino com a avenida Mato Grosso quando a secretária informou sobre o homem furtando a moto dele com ligação direta. Não deu tempo de parar o ladrão, e ele fugiu vestindo uma camisa de time do São Paulo, bermuda jeans e tênis azul.

Após registrar o boletim de ocorrência, cerca de uma hora depois, recebeu em seu perfil pessoal no Facebook a informação de uma pessoa, que preferiu não se identificar, teria visto o mesmo homem informado no registro policial dando “tranco” na moto em todos os semáforos que ele parava.

O suspeito estaria "doidão" segundo informações da pessoa que o seguiu até próximo o terminal Guaicurus na avenida Gury Marques.

A vítima faz um apelo para quem ver a motocicleta entre em contato com a polícia. O veículo é uma Fazer YS250 da marca Yamaha de cor preta, com placa DPQ0765.

