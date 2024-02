Homem tem moto roubada após ladrão apontar revólver no Coronel Antonino

Homem, de 35 anos, teve sua motocicleta roubada no final da manhã de sexta-feira (9), logo após ser abordado por dois indivíduos em uma moto, no cruzamento das ruas Caxias do Sul com Anita Garibaldi, no bairro Coronel Antonino. Ele só procurou a delegacia na manhã deste sábado (10).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava trafegando pela via Caxias do Sul, quando ao chegar no cruzamento, notou a aproximação dos dois indivíduos.

O garupa rapidamente desceu e armado com um revólver, anunciou o assalto e saiu com a motocicleta da vítima.

Conforme o relato na delegacia, o ladrão era moreno claro, alto, vestia bermuda florida branca e camiseta vermelha, com o comparsa vestindo calça jeans camiseta preta.

O caso foi registrado como roubo majorado e roubo majorado com emprego de arma de fogo.

