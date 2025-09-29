Menu
Menu Busca segunda, 29 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem tem pulmão perfurado e é socorrido em estado grave após ser esfaqueado em MS

Ele estava defendendo a esposa durante uma briga com o irmão em Água Clara

29 setembro 2025 - 15h11Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Dourados News)

Homem, que não teve o nome divulgado, foi socorrido em estado grave ao ser esfaqueado pelo cunhado durante uma briga ocorrida na noite de domingo (28), no Bairro Vista Alegre, em Água Clara.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Portal Água Clara, o homem estava defendendo a esposa quando foi atingido nas costas. Por conta da dinâmica, o golpe acabou atingindo e perfurado seu pulmão.

A vítima foi socorrida em estado grave, sendo rapidamente transferida em vaga zero pra Campo Grande.

Ainda segundo o site, o suspeito fugiu logo após o golpe e está sendo procurado pelas autoridades locais.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Suspeito de estupro é esfaqueado pelo pai da vítima em Campo Grande
Acidente que matou motorista carbonizado pode ter sido causado por imprudência em Campo Grande
Polícia
Acidente que matou motorista carbonizado pode ter sido causado por imprudência em Campo Grande
Um dos motorista morreu preso às ferragens
Polícia
JD1TV: Vídeo mostra carretas em chamas após colisão frontal em Campo Grande
A colisão aconteceu enquanto um dos veículos saia da alça de acesso para a BR-163
Polícia
AGORA: Motorista morre carbonizado após colisão frontal entre carretas em Campo Grande
Viatura Polícia Militar
Justiça
Policiais militares são condenados por agressão durante abordagem em MS
Centro Regional de Saúde do Tiradentes
Polícia
'Do nada', mulher esfaqueia marido e cunhado em Campo Grande
Orelha foi morto a tiros
Polícia
Jovem é morto a tiros e encontrado ao lado de moto em distrito de Ponta Porã
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Foragida, mulher é detida por deixar filhos trancados em casa na Capital
Caso aconteceu no bairro Zé Pereira
Polícia
JD1TV: Sentado na rua, 'Zé Bonitinho' morre após ser atropelado por carro no Zé Pereira
Adolescente pediu ajuda no 1°BPM, em Campo Grande
Polícia
Expulso de casa pelos pais, adolescente pede 'abrigo' em batalhão da PM na Capital

Mais Lidas

Adolescente pediu ajuda no 1°BPM, em Campo Grande
Polícia
Expulso de casa pelos pais, adolescente pede 'abrigo' em batalhão da PM na Capital
Caso aconteceu no bairro Zé Pereira
Polícia
JD1TV: Sentado na rua, 'Zé Bonitinho' morre após ser atropelado por carro no Zé Pereira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Chef Fábio Denardi
Cidade
Natural de MS, chef Fábio Denardi morre durante cirurgia no coração