Homem tem pulmão perfurado e é socorrido em estado grave após ser esfaqueado em MS

Homem, que não teve o nome divulgado, foi socorrido em estado grave ao ser esfaqueado pelo cunhado durante uma briga ocorrida na noite de domingo (28), no Bairro Vista Alegre, em Água Clara.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Portal Água Clara, o homem estava defendendo a esposa quando foi atingido nas costas. Por conta da dinâmica, o golpe acabou atingindo e perfurado seu pulmão.

A vítima foi socorrida em estado grave, sendo rapidamente transferida em vaga zero pra Campo Grande.

Ainda segundo o site, o suspeito fugiu logo após o golpe e está sendo procurado pelas autoridades locais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também