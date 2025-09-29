Homem tem pulmão perfurado e é socorrido em estado grave após ser esfaqueado em MS

Homem, que não teve o nome divulgado, foi socorrido em estado grave ao ser esfaqueado pelo cunhado durante uma briga ocorrida na noite de domingo (28), no Bairro Vista Alegre, em Água Clara.
Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Portal Água Clara, o homem estava defendendo a esposa quando foi atingido nas costas. Por conta da dinâmica, o golpe acabou atingindo e perfurado seu pulmão.
A vítima foi socorrida em estado grave, sendo rapidamente transferida em vaga zero pra Campo Grande.
Ainda segundo o site, o suspeito fugiu logo após o golpe e está sendo procurado pelas autoridades locais.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Suspeito de estupro é esfaqueado pelo pai da vítima em Campo Grande
Polícia
Acidente que matou motorista carbonizado pode ter sido causado por imprudência em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Vídeo mostra carretas em chamas após colisão frontal em Campo Grande
Polícia
AGORA: Motorista morre carbonizado após colisão frontal entre carretas em Campo Grande
Justiça
Policiais militares são condenados por agressão durante abordagem em MS
Polícia
'Do nada', mulher esfaqueia marido e cunhado em Campo Grande
Polícia
Jovem é morto a tiros e encontrado ao lado de moto em distrito de Ponta Porã
Polícia
Foragida, mulher é detida por deixar filhos trancados em casa na Capital
Polícia
JD1TV: Sentado na rua, 'Zé Bonitinho' morre após ser atropelado por carro no Zé Pereira
Polícia